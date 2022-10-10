Yunanistan'da muhalefet liderinden Türkiye için skandal çağrı: Avrupa silah satmayı bırakmalı

Yunanistan ve Türkiye arasında son dönemde tırmanan gerginliğe ülkenin muhalefet lideri Nikos Androulakis de dahil oldu. Ankara-Atina arasındaki krize Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sebep olduğunu ifade eden Androulakis, Avrupa'ya da skandal bir çağrıda bulunarak, "Avrupa, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı. Diplomasi alanında Avrupa stratejisini değiştirmeli" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'de uzun süreden bu yana devam eden gerginlik sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in karşılıklı açıklamalarıyla Ankara ve Atina arasındaki ateş hattı daha da kızışırken, topa Yunanistan muhalefet partisi PASOK lideri Nikos Androulakis de girdi.

"KRİZ, TÜRKİYE İÇ DURUMU İLE ALAKALI"

Ülkede yayın yapan MEGA televizyon kanalına konuşan Androulakis, Türkiye ve Yunanistan arasındaki son dönemdeki kriz hakkında ,"Türkiye meselesini iki farklı durumdan okuyabiliriz. Birincisi Türkiye'nin iç durumu ile alakalı. Erdoğan, uzun yıllardır uğraşları sonucu kendine bir rejim yarattı. Ancak şu anda seçimler risk altında. Erdoğan'ın tehlikede olması ise hem halkı hem de komşu ülkeler için oldukça tehlikelidir" açıklamalarında bulundu.

"AVRUPA TÜRKİYE'YE SİLAH SATMAYI BIRAKMALI"

Türkiye konusunda Batı'ya bir de skandal çağrıda bulunan Androulakis, "Avrupa, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı. Diplomasi alanında Avrupa stratejisini değiştirmeli" dedi. Androulakis, "İki yıl önce Avrupa Parlamentosu'nu Türkiye'deki silah ambargosu için oylamaya ikna ettim ve aslında Almanya Parlamentosu'nun yarısı lehte oy kullandı." dedi.

YUNAN MEDYASINDA TÜRKİYE MANŞETLERDEN DÜŞMÜYOR

Öte yandan Yunan basınında Ankara ve Atina hattındaki kriz manşetlerden düşmüyor. Yunanistan'da çok okunan gazeteler arasında yer alan Kathimerini de bugünkü sayısında, Yunanistan'ın "Türkiye Eylem Planı"nı yazdı. Manşetten verilen haberde Atina'nın Türkiye'nin olası hamlelerine karşı senaryolarının hazır olduğunu yazdı. Gazete, son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim olduğuna dikkat çekerek, 2023'te yapılması planlanan seçim öncesinde Yunanistan hükümetinin atacağı adımları sıraladı.

"ATİNA HİÇ HAYAL KURMUYORDU AMA İŞLER DEĞİŞTİ"

Gazete, "Atina hiç hayal kurmuyordu, başbakan Miçotakis gelecek aylarda dış siyaset bağlamında zorluklarla karşılaşacağını tahmin ediyordu. Fakat geçen hafta bu beklentileri Ankara'nın iki paralel hamlesiyle kesinlik kazandı. Bunlardan ilki Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma oldu. İkincisi de Çekya'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması ve burada yemek sırasında Miçotakis'le gerilim yaşaması oldu" yorumuna yer verdi.

"SAVAŞ GEMİLERİ KULLANILABİLİR"

Atina yönetiminin Ege ve Doğu Akdeniz'de bütün olasılıkları değerlendirdiğine dikkat çekilirken Oruç Reis araştırma gemisinin Girit yakınlarında seyredebileceğinin de olasılıklar dahilinde olduğu aktarıldı. Böyle bir durumda Yunanistan hükümetinin savaş gemilerini kullanabileceği belirtilirken Mısır ile birlikte bir ortak tatbikat düzenlenmesinin de gündemde olduğu belirtildi. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya karşı olduğu için bu olasılıkların bir hayli yüksek olduğu da açıklandı.

"TÜRKİYE VE LİBYA ARASINDAKİ ANLAŞMA, ATİNA'YI RAHATSIZ ETTİ"

Kathimerini'nin haberinde, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın Atina hükümetinde rahatsızlık yarattığı da belirtilirken bu konuda da bir diplomatik eylem planı hazırlığı içerisinde olunduğu kayıtlara geçti. Yunanistan hükümetinin, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmaya Washington, AB, Fransa ve Almanya'nın tepki göstermesinden memnuniyet duyduğu belirtilirken bu yönde diplomatik çabaların da artırılacağı belirtildi.

SEÇİMLERDEN SONRAYI DA HESAPLIYORLAR

Diğer yandan makalede, Yunanistan'da gelecek yıl yapılacak seçimlerin ilkinde hükümet kurulamaması durumunda oluşacak boşluğa karşı da bir plan hazırlandığı belirtildi.

Yunan medyasındaki haberde, "Yunanistan'da yapılacak iki seçim arasında geçici hükümetin daha az tecrübesi olması ve daha yavaş refleksleri olması durumundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faydalanabileceği ihtimaline karşı Yunanistan yönetimi harekete geçti" denildi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yargıtay başkanının iki seçim arasında savunma bakanı ve dışişleri bakanının görevlerine devam etmesinin gündemde olduğu da belirtildi. Makalede, "Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın görevde kalması ile birlikte Türkiye ile yaşanabilecek büyük bir krizde hem sahada bilgisi olan yetkililer olacak hem de zamana karşı başlatılan yarışta diplomatik bağlantılara erişim olacak" yorumu yapıldı.