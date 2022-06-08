Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor! Yunanistan'da ilk vaka görüldü - Haberler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yayılmakta olan maymun çiçeği virüsünün yaklaşık 30 ülkede görüldüğünü aktararak, Avrupa'da 911'den fazla doğrulanmış veya şüpheli vaka ile virüsün çoğunlukla Avrupa ülkelerinde görülmekte olduğunu belirtmişti. Maymun çiçeği virüsünün şu ana kadar en fazla görüldüğü ülkeler arasında sırasıyla, İngiltere, İspanya, Portekiz, Kanada, Almanya, Fransa, Hollanda ve ABD yer aldı.

YUNANİSTAN'A DA SIÇRADI

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası Andreas Singros Hastanesinde tespit edildi. Yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

29 ÜLKEDE BİNİN ÜSTÜNDE VAKA DOĞRULANDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde bugün düzenlenen haftalık toplantıda, virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını ve henüz virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirtmişti.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ VAKA TESPİT EDİLDİ?

Verilere göre, İngiltere başta olmak üzere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan Birleşik Krallık genelinde şu ana kadar toplam 225 vakanın doğrulandığı belirtildi.

İspanya'da ise toplamda 186, Portekiz'de 153, Kanada'da 80, Almanya'da 65, Fransa'da ise 51 vaka doğrulandı. Ayrıca, Hollanda'da 40, ABD'de 25, İtalya'da 20, Belçika'da 17, İsviçre'de 8, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 8, İrlanda'da 6, Avustralya'da 6, Çek Cumhuriyeti'nde 6, Slovenya'da 6, İsveç'te 5, Danimarka'da 3, İsrail'de ise 2 vaka tespit edildi.

Avusturya, Finlandiya, Macaristan, Letonya, Malta, Norveç, Cebelitarık, Fas, Arjantin ve Meksika ise şu ana kadar en az 1'er vaka doğrulandığını bildirildi.