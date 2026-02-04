Haberler

Yunanistan açıklarında göçmen botu ile sahil güvenlik gemisi çarpıştı: 15 ölü

Yunanistan açıklarında göçmen botu ile sahil güvenlik gemisi çarpıştı: 15 ölü
Güncelleme:
Yunanistan'ın Sakız Adası açıklarında, sahil güvenlik gemisi ile düzensiz göçmenleri taşıyan botun çarpışması sonucu 15 göçmen hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında 25 kişi kurtarıldı.

YUNANİSTAN'ın Sakız Adası açıklarında, sahil güvenlik gemisi ile düzensiz göçmenleri taşıyan botun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre; devriye gezen Yunan sahil güvenlik gemisi ile içerisinde çok sayıda göçmenin bulunduğu bot, Sakız Adası'nın doğu açıklarında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle alabora olan botun battığı ve tüm yolcuların denize düştüğü kaydedildi.

Bölgede hava ve deniz unsurlarıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 25 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ve 14 kişinin de cansız bedeninin denizden çıkarıldığı belirtildi. Yaralı olarak kurtarılan ve Sakız Adası'ndaki bir hastaneye kaldırılan bir göçmenin de hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 15'e ulaştığı ifade edildi.

Çarpışma sırasında 2 sahil güvenlik personelinin de hafif yaralandığı aktarıldı. Bölgede kayıp ihtimaline karşı sahil güvenlik botları ve helikopterlerle arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

