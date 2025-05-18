Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi
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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda ardı ardına yaşanan depremlerin ardından bazı yerleşim bölgelerinde okulların tatil edildiği açıklandı.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda ardı ardına yaşanan depremlerde 20 evde çatlaklar oluşurken;bazı yerleşim bölgelerinde okulların yarın tatil edilmesine karar verildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Eğriboz Adası'nda sabahın erken saatlerinden itibaren en büyüğü 4,4 şiddetinde olan 10'un üzerinde deprem yaşandı.

20 EV ZARAR GÖRDÜ, OKULLAR TATİL EDİLDİ

Depremler nedeniyle 20 ev ve bazı yapılarda çatlaklar oluştu.

Belediye'den yapılan açıklamada, bazı yerleşimlerdeki ilk ve orta dereceli okulların hasar tespiti yapılması amacıyla yarın kapalı olacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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