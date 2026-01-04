Yunanistan'da büyük kriz! Tüm uçuşlar askıya alındı
Yunanistan'da radyo frekans sisteminde yaşanan arıza nedeniyle ülke genelinde tüm uçuşlar askıya alındı. Yetkililer, söz konusu durumun uçuş güvenliği açısından önemli bir problem oluşturduğunu belirtti.
- Yunanistan'da teknik sorunlar nedeniyle tüm uçuşlar geçici olarak askıya alındı.
- Merkezi radyo frekans sistemindeki arıza, Atina Uluslararası Havalimanı ve bölgesel havalimanlarında iniş ve kalkışları etkiledi.
- Yunanistan'a giden bazı uçaklar alternatif havalimanlarına yönlendirildi veya kalkış yaptıkları meydanlara geri döndü.
Yunanistan genelinde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle uçuşlarda ciddi aksamalar meydana geldi. Merkezi radyo frekans sisteminde yaşandığı belirtilen arızanın, Atina Uluslararası Havalimanı ile birlikte bölgesel havalimanlarında da iniş ve kalkışları etkilediği bildirildi.
İLETİŞİMDE BÜYÜK PROBLEM
Kontrol merkezlerine hizmet veren Atina ve bölgesel radyo frekanslarının devre dışı kaldığı, bu nedenle Yunan hava sahasına giren uçaklarla iletişim kurulmasının aksadığı ifade edildi. Yetkililer, söz konusu durumun uçuş güvenliği açısından önemli bir problem oluşturduğunu belirtti.
TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Teknik arıza nedeniyle Yunanistan'a ve Yunanistan'dan yapılan tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığı kaydedildi. Yunanistan'a giden bazı uçakların alternatif havalimanlarına yönlendirildiği ya da kalkış yaptıkları meydanlara geri döndüğü aktarıldı.
HENÜZ NET BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Arızanın nedenine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, uçuşların ne zaman normale döneceğine dair de resmi bir bilgi paylaşılmadı.