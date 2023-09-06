Yunanistan Başbakanı, feribot olayında sorumluların yargılanacağını belirtti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bir kişinin feribota binmesini engellemek amacıyla mürettebat tarafından denize itilerek ölmesi olayında sorumluların yargılanacağını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve 4 kişi gözaltına alındı.