Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlelerini tahmin etmeye çalışıp harita hazırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir seçimden daha zaferle ayrılması, ilişkilerin gergin seyrettiği Yunanistan'da manşetlerden düşmüyor. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Erdoğan'ın gelecek 5 yıldaki olası hamlelerini mercek altına aldı. Gazete ayrıca bu hamleleri ve ülkeler arasındaki ilişkiyi bir harita ile sundu.

28 Mayıs seçimleri Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi özellikle ilişkilerin genellikle gergin seyrettiği Yunanistan'ı da yakından ilgilendirdi.

"ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRMAK İSTİYOR"

Yunan medyasından Ta Nea'da yer alan haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte izleyebileceği yollar harita ile servis edildi. Başlıkta "Erdoğan'ın sınırlarının dışında açık cepheler" ifadesi yer alırken makalede, "Elde ettiği kazanımları korumaya çalışacak. Bunu yapacak mı? Ve hangi noktaya kadar bunu yapacak. Erdoğan adını altın harflerle yazdırmak istiyor" yorumu yapıldı.

HARİTA HAZIRLADILAR

Ankara'nın olası hamlelerini değerlendiren Yunan medyası, 2003'ten beri Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gerildiğini yazarken haberde şu ifadeler yer aldı: "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri iki ülke arasındaki ilişki en kötü seviyede. Türkiye, F-35 programından çıkarıldı, Halkbank davası var ve ABD'nin Suriye'de desteklediği ve omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri bulunuyor. Erdoğan da 15 Temmuz 2016'da yaşanan kanlı darbe girişimi ve terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'i iade etmediği için ABD'yi suçlama fırsatını kaçırmıyor. Bu gerilim daha ne kadar uzatılabilir."

Ta Nea'nın hazırladığı haberde Türkiye'nin Ermenistan, Irak, Suriye, Katar, Somali, Kosova, Bosna-Hersek gibi ülkelerle ilişkileri de haritada gösterildi.

"AB, DEV BİR TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİ KALDIRAMAZ"

Avrupa Birliği ile Ankara arasında devam eden "AB üyeliği" diyaloğuna da değinen Yunan medyası, "Bu olasılık klinik olarak ölü. Avrupa Birliği, 'dev' bir Türkiye'nin üyeliğini kaldıramaz" yorumunu yaptı. Gazete Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi arasında da sık sık gerilim yaşandığını yazarken, mülteci sorununun da dikkat çekici bir unsur olduğunu aktardı.

Türkiye'nin son dönemde Rusya ve Çin ile çok yakın olduğunu hatırlatan Yunan medyası, "Bu iki ülke ile ilişkilerin gelişmesi, Batı'dan kopulmadığı sürece sonsuza kadar devam edemez" ifadelerine de yer verdi.