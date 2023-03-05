Yunan Bakan İstanbul yerine "Konstantinopolis" ifadesini kullandı! Tepki çekince yeni bir paylaşım daha yaptı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün Fener Rum Patrikhanesi'nde gerçekleştirilecek dini törene katılmak üzere İstanbul'a geliyor. Dendias bir paylaşım yaparak, "Konstantinopolis'e seyahat edeceğim." dedi. İstanbul yerine kullandığı ifade tepki çeken Dendias, kısa sürede bir paylaşım daha yaptı. Bu paylaşımda ise "İstanbul" ifadesi yer aldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Fener Rum Patrikhanesi'nde gerçekleştirilecek dini törene katılacak. Dini törenin ardından Yunanistan'daki tren kazası ve Türkiye'de 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için anma töreni yapılıp dua okunacak.

"KONSTANSİNOPOLİS" İFADESİNİ KULLANDI

İstanbul ziyareti çerçevesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir araya gelecek olan Dendias, yolculuk öncesinde sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Dendias tweet'inde "Yarın Konstantinopolis'e seyahat edeceğim. Ortodoks Patriklik ve Archieratic Pazar gününe katılacağım ve Hazretleri Ekümenik Patrik Bartholomew tarafından karşılanacağım." dedi.

HEMEN BAŞKA BİR PAYLAŞIM YAPTI

İstanbul yerine kullandığı ifade tepki çeken Dendias, kısa bir süre sonra yeni bir paylaşım yaparak bu kez "İstanbul" kelimesine yer verdi. Dendias yaptığı yeni paylaşımda ise şunları yazdı: "Yarın Türkiye ve Suriye'deki son depremlerin kurbanları ve Tempi demiryolu kazası kurbanları için İstanbul'da, @EcuPatriarch anma törenine katılacağım."