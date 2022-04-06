Yoldan geçerken rastladıkları harabe eve giren gençler, içerideki mini morg yüzünden dehşete kapıldı

İngiltere'de bir grup genç tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar gündeme oturdu. Yoldan geçerken harabe bir ev fark ettiklerini belirten gençler, keşif yapmak için evin içerisine girdi.

ODADA MORG BULDULAR

Gençler, biraz gezindikten sonra odalardan birinde gördükleri nedeniyle büyük korku yaşadı. Gençler, evdeki bir odanın tamamen morg olarak kullanıldığına şahit olduklarında dehşete düştü.

HASTANE TARAFINDAN KULLANILMIŞ

Ev hakkında araştırma yapan gençler, buldukları sonuçları da paylaştı. Buna göre gençlere, yakınlarda bir hastane olduğu ve evin, bu hastanenin morgu olarak kullanıldığı yönünde bilgi verildi. Ancak evin neden sadece bir bölümüne dolap konulduğu henüz bilinmiyor.

"ÇOK KÜÇÜKTÜ AMA HER ŞEY VARDI"

Yaptıkları keşif hakkında açıklamalarda bulunan gençlerden biri, "Meraklı olduğumuz için eve bakmak istedik. Ne kadar ürkütücü ve korkunç bir yer olduğunu söylememe gerek yok. Dolaplarda cesetleri saklamışlar. Küçük ama ihtiyaç duyulan her şey var. İçeride olmak farklı bir duyguydu" dedi. Diğer yandan evin konumu ise hırsızlık olayları endişesiyle açıklanmadı.

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