Yoldan geçerken rastladıkları harabe eve giren gençler, içerideki mini morg yüzünden dehşete kapıldı
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İngiltere'de bir grup genç yol kenarında gördükleri harabe eve girdi. Evin içinde ürkerek gezen gençler, bir odanın morg olarak kullanılması ve dolabın hala durması nedeniyle büyük korku yaşadı. Evin konumu, hırsızlığa uğramaması adına açıklanmadı.
İngiltere'de bir grup genç tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar gündeme oturdu. Yoldan geçerken harabe bir ev fark ettiklerini belirten gençler, keşif yapmak için evin içerisine girdi.
Gençler, biraz gezindikten sonra odalardan birinde gördükleri nedeniyle büyük korku yaşadı. Gençler, evdeki bir odanın tamamen morg olarak kullanıldığına şahit olduklarında dehşete düştü.
Ev hakkında araştırma yapan gençler, buldukları sonuçları da paylaştı. Buna göre gençlere, yakınlarda bir hastane olduğu ve evin, bu hastanenin morgu olarak kullanıldığı yönünde bilgi verildi. Ancak evin neden sadece bir bölümüne dolap konulduğu henüz bilinmiyor.
Yaptıkları keşif hakkında açıklamalarda bulunan gençlerden biri, "Meraklı olduğumuz için eve bakmak istedik. Ne kadar ürkütücü ve korkunç bir yer olduğunu söylememe gerek yok. Dolaplarda cesetleri saklamışlar. Küçük ama ihtiyaç duyulan her şey var. İçeride olmak farklı bir duyguydu" dedi. Diğer yandan evin konumu ise hırsızlık olayları endişesiyle açıklanmadı.