Yolcu Uçağında Acil Çıkış Kapısını Açmaya Çalışan Yolcu Yüzünden Acil İniş

Yolcu Uçağında Acil Çıkış Kapısını Açmaya Çalışan Yolcu Yüzünden Acil İniş
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Tokyo'dan Houston'a giden All Nippon Havayolları uçağı, bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması nedeniyle Seattle'a acil iniş yaptı. Olay, yolcular tarafından engellendi ve yolcu hastaneye kaldırıldı.

Houston seferini yapan yolcu uçağı, bir yolcunun uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalışması üzerine acil iniş yaptı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'dan ABD'nin Texas eyaletine gitmek üzere yola çıkan All Nippon Havayolları (ANA) şirketine ait yolcu uçağının, bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması üzerine Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak durumunda kaldığı bildirildi. İsmi verilmeyen yolucunun acil çıkış kapısını açmaya çalışmasının ardından uçaktaki diğer kişilerin duruma müdahale ederek yolcuyu kapıdan uzaklaştırdığı ve yere yatırarak etkisiz hale getirdiği belirtildi. Uçağın iniş yapmasına 3 saat kala yaşanan olay üzerine pilot, 45 dakika içinde Seattle'a indi. Olay yaşandığında uçağın 9 saattir havada olduğu kaydedildi.

Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre, ardından yeniden havalanan yolcu uçağı, planlanandan 4 saat sonra Houston kentindeki Bush Uluslararası Havalimanı'na indi.

Seattle'daki havalimanından yapılan açıklamaya göre, uçuş sırasında kapıyı açmaya çalışan yolcunun 'tıbbi bir kriz' yaşadığının tespit edildiği ve uçaktan indirildikten sonra bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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