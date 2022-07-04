Yolcu gemisi grup ilişki iddiasıyla karıştı! Sahil güvenlik ekipleri yolcuları zor ayırdı - Haberler

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Yolcu gemisi grup ilişki iddiasıyla karıştı! Sahil güvenlik ekipleri yolcuları zor ayırdı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yolcu gemisinde cinsiyetleri belirtilmeyen üç yolcu, kendi partnerleri tarafından grup ilişkiye girmekle suçlanınca aralarında tartışma çıktı.

ABD'de Carnival Magic gemisinde grup ilişki kavgası çıktı. 3 yolcu, eşleri tarafından darp edilince kavga büyüdü. Çiftler kavgaya başlayınca diğer yolcular da kavgaya dahil oldu. Geminin dans pistinde büyüyen kavgada yolcular birbirine alkol şişeleri ile saldırdı.

Yolcu gemisi grup ilişki iddiasıyla karıştı! Sahil güvenlik ekipleri yolcuları zor ayırdı

Kontrol altına alınmayan kavga bir saat sürdü. Kavga dans salonundan gazinoya taştı. Geminin güvenlik görevlileri kavgayı kontrol altına alamayınca, Sahil Güvenliği çağırmak zorunda kaldı.

Yolcu gemisi grup ilişki iddiasıyla karıştı! Sahil güvenlik ekipleri yolcuları zor ayırdı

Sahil güvenlik görevlilerinin gemiye girmesiyle kavga kontrol altına alındı. Bazı yolcular sosyal medya hesaplarından kavgaya ait anların videosunu paylaştı.

Yolcu gemisi grup ilişki iddiasıyla karıştı! Sahil güvenlik ekipleri yolcuları zor ayırdı

60 kişinin karıştığı kavga bazı yolcuların cam parçalarından yaralandıkları belirtildi.

Yolcu gemisi grup ilişki iddiasıyla karıştı! Sahil güvenlik ekipleri yolcuları zor ayırdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

kavga Dünya Haberler

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