Yolcu gemisi grup ilişki iddiasıyla karıştı! Sahil güvenlik ekipleri yolcuları zor ayırdı

ABD'de Carnival Magic gemisinde grup ilişki kavgası çıktı. 3 yolcu, eşleri tarafından darp edilince kavga büyüdü. Çiftler kavgaya başlayınca diğer yolcular da kavgaya dahil oldu. Geminin dans pistinde büyüyen kavgada yolcular birbirine alkol şişeleri ile saldırdı.

Kontrol altına alınmayan kavga bir saat sürdü. Kavga dans salonundan gazinoya taştı. Geminin güvenlik görevlileri kavgayı kontrol altına alamayınca, Sahil Güvenliği çağırmak zorunda kaldı.

Sahil güvenlik görevlilerinin gemiye girmesiyle kavga kontrol altına alındı. Bazı yolcular sosyal medya hesaplarından kavgaya ait anların videosunu paylaştı.

60 kişinin karıştığı kavga bazı yolcuların cam parçalarından yaralandıkları belirtildi.