Yılanın karnını açan kadın bilim insanı konuştu! Bir konuda sitemi var

Yılanın karnından çıkardığı timsah dün gün boyunca konuşulan Rosie Moore, bugün ilk kez açıklamalarda bulundu. Genç kadın çalışmalarına devam edeceğini ve güzel kadınların bilim insanı olamayacağına yönelik algıyı kıracağını dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde geçtiğimiz günlerde bir labaratuvara götürülen dev piton yılanının karnı açıldı. Yılanın karnından timsah çıkması şaşkınlık yaratırken, konu gün boyunca gerek sosyal medyada gerekse dünya basınında geniş yer buldu.

ARAŞTIRMANIN LİDERİ İLK KEZ KONUŞTU

Büyük yankı uyandıran araştırmanın lideri yer bilimci Rosie Moore ise yaptıkları çalışma hakkında ilk kez konuştu. Rosie yılanın labaratuvara gönderilmeden etkisiz hale getirildiğini ve bu nedenle yapılan işlemi hissetmediğini belirtti.

BİR KONUDA SİTEMİ VAR

Genç kadın, bir konuda da sitemde bulundu. Dünya genelindeki bilim insanların sadece yüzde 30'unun kadın olduğunu ve özellikle güzel kadınların bilim insanı olamayacağı yönündeki algıyı kırmak istediğini dile getirdi.