Yılan uzmanı, ihbara gittiği yerde buldu! 20 yetişkin erkeği aynı anda tabuta sokuyor - Haberler

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Yılan uzmanı, ihbara gittiği yerde buldu! 20 yetişkin erkeği aynı anda tabuta sokuyor

Yılan uzmanı, ihbara gittiği yerde buldu! 20 yetişkin erkeği aynı anda tabuta sokuyor

Avustralya'da bir ihbara giden yılan uzmanı Billy Collett, gittiği yerde dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan ve 20 yetişkin erkeği aynı anda öldürme gücüne sahip "Kahverengi Kral Yılanı"nı buldu. Yılandan 5.5 gram zehir çıktı.

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Dünya genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılan görülen bölge sayısında da artış yaşandı. Avusturya'da da Sürüngen Parkı personeli gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekibin başında ise yılan uzmanı ve operasyon müdürü Billy Collett yer aldı.

2.68 METRE BOYUNDA, 7 KİLO AĞIRLIĞINDA

Billy Collett gittiği bölgede 2.68 metre boyunda ve 7 kilo ağırlığında bir yılan buldu. Yılanın zehirli olduğunu anlayan Collett, kimseye zarar vermemesi için onu kuyruk kısmından tutarak kontrol altına aldı. Ardın da yanlarında getirdikleri kafese koydu.

Yılan uzmanı, ihbara gittiği evde buldu! 20 yetişkin erkeği aynı anda tabuta sokuyor

20 ERKEĞİ AYNI ANDA ÖLDÜREBİLİYOR

Hemen araştırmalarına başlayan ekip, yılanın zehrini boşalttı. Yılandan tam tamına 5.5 gram ağırlığında zehir çıktı. Bu zehrin 20 yetişkin erkeği aynı anda öldürebileceği ifade edildi. Billy Collett, yılanın kendi türü için devasa özellikleri olduğunu ve onun dünyanın en büyük ikinci zehirli yılanı olabileceğini dile getirdi.

Yılan uzmanı, ihbara gittiği evde buldu! 20 yetişkin erkeği aynı anda tabuta sokuyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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