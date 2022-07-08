Yılan hakkında şikayet alan yetkililer, elektrik trafo merkezindeki feci görüntü nedeniyle donup kaldı
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Japonya'nın Fukushima Eyaletindeki Koriyama Şehri'nde bir yılanın, trafo merkezine girdiği yönünde ihbar alan yetkililer, trafoya gittiklerinde yılanın parçalara ayrılarak kablolara zarar verdiğini gördü. Olay nedeniyle elektriksiz kalan 10 bin ev, yapılan çalışmanın ardından aydınlatıldı.
Fukushima Eyaletindeki Koriyama Şehri'nde daha önce eşi benzerine rastlanmayan bir olay yaşandı. Şehrin merkezindeki bir trafoya yılan girdiği yönünde şikayette bulunuldu. Aldıkları ihbarın ardından olay yerine gelen ekipler, trafoda incelemede bulundu.
PARÇALARA AYRILMIŞ
Ekipler, trafoya giren bir yılanın yandığını ve parçalara ayrılmasının ardından kablolara zarar verdiğini tespit etti. Yılanın verdiği zarardan etkilenen kablolar, temassızlık yaptı. Bu nedenle oluşan elektrik kesintisi nedeniyle de 10 bin ev karanlıkta kaldı.
1 SAAT BOYUNCA ÇALIŞTILAR
Sorunu tespit eden ekipler, hemen çalışmaya geçti. Yaklaşık 1 saat boyunca devam eden tamiratın ardından 10 bin ev ve iş yerlerine elektrik yeniden verilebildi. Japan Today'den alıntı yapan Newsweek, söz konusu yılanın bölgede en çok konuşulan konu haline geldiğini yazdı.