Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyulurken, Yeşil Bölge'de bulunan bir otelin İHA ile hedef alındığı bildirildi. Saldırı sonrası binanın üst katından dumanlar yükselirken, olayın arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.
YEŞİL BÖLGE'DEKİ OTELE İHA SALDIRISI
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu "Yeşil Bölge" yakınları başta olmak üzere birçok farklı bölgeden şiddetli patlama sesleri yükseldi. Yeşil Bölge'de bulunan bir otelin üst katının insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğradığı bildirildi. Saldırının kim tarafından düzenlendiği bilinmezken, otel çatısından dumanların yükseldiği görüldü. Irak makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.