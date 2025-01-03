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"Yeraltında" ameliyat olan Netanyahu taburcu oldu

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Güvenlik gerekçesiyle Hadassah Ein Kerem Hastanesi'nin yeraltı kompleksinde prostat ameliyatı yapılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu taburcu edildi. Hastaneden yapılan açıklamada Netanyahu'nun dün taburcu olduğu, iyileşme sürecine girildiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle bıçak altına yatarak prostat ameliyatı olmuştu. Netanyahu'nun ameliyatı, bölgede yaşanan gerilim nedeniyle güvenlik amaçlı hastanenin yeraltında bulunan kompleksinde gerçekleştirilmişti.

NETANYAHU'NUN VEKİLİ YARİV LEVİN

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Netanyahu istirahat durumundayken geçici başbakan olarak görev yapmıştı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise siyasi güvenlik kabinesinin başkanı olarak görev aldı.

NETANYAHU TABURCU EDİLDİ

Netanyahu, geçirdiği ameliyatın ardından hastaneden taburcu oldu. Hadassah Ein Kerem Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 29 Aralık'ta geçirdiği prostat ameliyatının ardından dün taburcu edildiği belirtildi. Açıklamada, "Önümüzde iyileşme süreci var" ifadeleri kullanıldı.

KORUMALI YERALTI ÜNİTESİNDE KALMIŞTI

Netanyahu'nun ameliyatının ardından olası füze saldırılarına karşı güçlendirilmiş bir yeraltı kurtarma ünitesine götürüldüğü belirtilmişti.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Yakında ebesinkini görür az kaldı

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