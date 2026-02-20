Haberler

Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı

Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
Washington DC'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yönelik protesto sırasında göstericiler ile koruma ekibi arasında arbede yaşandı; olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Korumaların "Siyasi mahkumlara özgürlük" sloganı atan protestoculara sert müdahalede bulundukları dikkatlerden kaçmadı.

  • ABD'nin başkenti Washington DC'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ziyaretine yönelik protesto gösterisinde arbede yaşandı.
  • Protestocular 'Siyasi mahkumlara özgürlük' sloganıyla toplandı.
  • Olay anında Washington Polis Departmanı ve ABD Gizli Servisi bölgede hazır bulundu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ziyaretine yönelik protesto gösterisinde arbede yaşandı.

KORUMA EKİBİ FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Protestocuların Aliyev'in konvoyu önünde toplanarak "Siyasi mahkumlara özgürlük" sloganıyla tepkilerini dile getirdiği sırada, gösteri alanında bazı kişiler ile Cumhurbaşkanı'nın koruma ekibi arasında fiziki müdahale girişimi yaşandı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

ARBEDE YAŞANDI

Protestocular siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerle toplanırken, koruma ekibi ile protestocular arasındaki kısa süreli arbede dikkat çekti.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Washington Polis Departmanı ve ABD Gizli Servisi'nin olay anında bölgede hazır bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Görüntülerde bazı göstericilerin yere itilmesi ve itiş kakış görülüyor; herhangi bir yaralanma veya gözaltı bilgisi ise kamuoyuna ulaşmış değil.

Kaynak: Haberler.com
