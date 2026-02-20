Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı

ABD'nin başkenti Washington DC'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ziyaretine yönelik protesto gösterisinde arbede yaşandı.

KORUMA EKİBİ FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Protestocuların Aliyev'in konvoyu önünde toplanarak "Siyasi mahkumlara özgürlük" sloganıyla tepkilerini dile getirdiği sırada, gösteri alanında bazı kişiler ile Cumhurbaşkanı'nın koruma ekibi arasında fiziki müdahale girişimi yaşandı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

ARBEDE YAŞANDI

Protestocular siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerle toplanırken, koruma ekibi ile protestocular arasındaki kısa süreli arbede dikkat çekti.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Washington Polis Departmanı ve ABD Gizli Servisi'nin olay anında bölgede hazır bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Görüntülerde bazı göstericilerin yere itilmesi ve itiş kakış görülüyor; herhangi bir yaralanma veya gözaltı bilgisi ise kamuoyuna ulaşmış değil.

Kaynak: Haberler.com