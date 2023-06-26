Yunanistan'da seçimlerin ardından yeniden Başbakan seçilen Kyriakos Miçotakis, yemin ederek göreve başladı. Miçotakis, hedefinin tek partili bir hükümet kurmak olduğunu ifade ederek büyük değişiklikler ve reform sözü verdi. Dünya liderlerinden tebrik mesajları geldi.

- Yeniden başbakan seçilen Miçotakis yemin etti

ATİNA - Yunanistan'da dün gerçekleştirilen seçimlerde yeniden Başbakan seçilen Kyriakos Miçotakis, bugün yemin ederek göreve başladı.

Yunanistan, 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından hiçbir partinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi sonrası ikinci kez düzenlenen yeniden sandık başına gitmiş, Eski Başbakan Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi seçimin galibi olmuştu. Yeniden Başbakan seçilen Miçotakis için bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin töreni düzenlendi. Miçotakis, yemin öncesinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou tarafından makamında kabul edildi. Sakellaropoulou'nun Miçotakis'e hükümeti kurma görevini verdiği görüşmede 4 yıllık bir dönem için yeniden hükümet kurma görevini üstlenmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Miçotakis, "Omuzlarımdaki sorumlulukların ağır olduğunun farkındayım" dedi. Her zaman hedefinin tek partili bir hükümet kurmak olduğunu ifade ederek büyük değişiklikler ve reform sözcü veren ND lideri, "Parlamentoda güçlü bir çoğunluğumuz var. Çok çalışan ve pratik çözümler alan bir hükümet kuracağız" ifadelerini kullandı. Sakellaropoulou ise, "Demokrasimiz güçlükleri yenme yeteneği olduğunu kanıtladı" diyerek Miçotakis'e başarılılar diledi. Sakellaropoulou ve Miçotakis arasındaki görüşmenin tamamlanmasının ardından yemin törenine geçildi. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Başpiskopos Ieronymos'un da katılımıyla düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı. Çiçeği burnunda başbakan daha sonra Başbakanlık konutuna geçti.

Miçotakis'in ilerleyen saatlerde yeni hükümeti açıklaması bekleniyor.

Dünya liderlerinden tebrik mesajları

Miçotakis'in yeniden başbakan seçilmesinin ardından dünya liderlerinden tebrik mesajları geldi. ABD Başkanı Joe Biden yayınladığı mesajda, "ABD halkı ve şahsım adına Yunanistan Başbakanını yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Biden ayıca bölge güvenliği gibi konularda Miçotakis ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Daha güçlü ve daha egemen bir Avrupa için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise, Miçotakis'in seçilmesini "tüm Avrupa için iyi olan siyasi istikrarın göstergesi" olarak yorumladı.