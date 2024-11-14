Yeni Zelanda meclisinde yine haka dansı

Yeni Zelanda'da meclis yine renkli görüntülere sahne oldu. Ülkenin en genç milletvekili olan 21 yaşındaki Hana-Rawhiti Maipi-Clarke yine mecliste haka dansı yaptı.

OYLAMA SIRASINDA COŞTULAR

Hana-Rawhiti Maipi-Clarke'ın mecliste haka dansı yaptığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Elindeki kağıdı yırtıp dans etmeye başlayan genç milletvekiline diğer meclis üyeleri de eşlik etti.

OCAK AYINDA DA HAKA DANSI YAPMIŞTI

Maipi-Clarke, ocak ayında meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada "köklerine ve yerli haklarına bağlılığını temsilen" haka dansı yapmıştı. Maipi-Clarke konuşmasında yerli halkın özgürlüklerine dikkat çekerek "Sizin için öleceğim ama aynı zamanda sizin için yaşayacağım. Bugünkü konuşmamı ise tüm çocuklarımıza adıyorum" demişti.

HAKA DANSI NEDİR?

Maorilerin Haka dansı aynı zamanda "savaş dansı" olarak da biliniyor. Tarihi 18'inci yüzyıla dayanan Haka dansını yapanlar, gözlerinin beyaz kısmını göstererek bir yandan ellerini bedenlerine, bir yandan da ayaklarını yere vurarak dans ediyorlar.

Maori partisinden seçilen Maipi-Clarke, ülkede tanınan yerli hakları savunucusu Taitimu Maipi'nin torunu. Genç milletvekili Maori dilinde paylaştığı mesajlarıyla da gündemdeki yerini koruyor.