Yeni Zelanda'da meydana gelen selde can kaybı 4'e yükseldi

Yeni Zelanda'nın kuzeyinde sağanak yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Yeni Zelanda'nın kuzeyinde bulunan Auckland kentindeki sağanak yağışlar seli de beraberinde getirdi. Sel sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ülkede 1 milyon 600 bin kişinin yaşadığı ve nüfusun en yoğun olduğu kent olarak bilinen Auckland'da acil durum ilan edildi.

Öte yandan Yeni Zelanda Parlamento Üyesi Chloe Swarbrick, vatandaşlara gerekmedikçe seyahat etmemeleri uyarısında bulunarak, "Şiddetli yağmur bugün (29 Ocak Pazar) sabah 9'dan Pazartesi sabah 6'ya kadar devam ediyor. Yağışlar daha fazla sel ve toprak kayması riskini oluşturuyor. Lütfen zorunlu olmayan seyahatleri en aza indirin" ifadelerini kullandı.