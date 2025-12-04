Yeni Zelanda'da bara giren yavru fok ortalığı karıştırdı!

Yeni Zelanda'da bir barda yaşanan olay, sıradan bir akşamı unutulmaz hale getirdi. Richmond'daki Sprig + Fern The Meadows isimli mekâna kapıdan içeri giren küçük misafir önce köpek sanıldı; ancak yakından bakıldığında bunun kaybolmuş bir yavru fok olduğu anlaşıldı.

BULAŞIK MAKİNESİNİN ALTINA SAKLANDI

Müşterilerin şaşkın bakışları arasında bara doğru ilerleyen sevimli hayvan, kendine saklanacak yer aradı ve olmadık bir seçim yaptı.

Barın ortak sahibi Bella Evans, ilk anda gördüğü hayvanın bir köpek olduğunu sandığını ancak yaklaşınca durumun çok daha sıra dışı olduğunu fark ettiğini söyledi. Çalışanlar ve müşteriler bir anda panikleyip "Şimdi ne yapacağız?" diye birbirine bakarken, minik fok kendisine saklanacak en güvenli yer olarak bulaşık makinesinin altını seçti.

ÖNCE TUVALETE SONRA MUTFAĞA KAÇTI

Müşterilerden biri hızla bir kazak alıp foku dışarı yönlendirmeye çalıştı ancak küçük ziyaretçi, peşine düşenlerden kaçmak için önce tuvalete koştu, ardından tekrar mutfağa geri dönerek makinelerin altına saklandı. Elektrik tehlikesine karşı makinenin fişi hızla çekildi.

SOMONUN KOKUSUNA DAYANAMADI

Bu sırada Evans, sorunu çözmek için yaratıcı bir yöntem denedi. Bir müşteriden evdeki köpek kulübesini getirmesini istedi, kendisi de nişanlısına "Somonu yakala!" diye seslenerek pub'ın pizza malzemesi olan somon dilimini aldı. Plan işe yaradı; sevimli kaçak, kokuyu alınca bulunduğu yerden çıkıp kapıya doğru ilerledi.

EKİPLER PEŞİNDEYMİŞ

Kısa süre sonra bölgedeki koruma görevlileri bara ulaştı. Ekiplerin gün boyu birkaç farklı noktada görülen yaramaz yavruyu uzun süredir takip ettiği ortaya çıktı. Yeni Zelanda Doğa Koruma Ajansı, o gün bu hayvanla ilgili "çok sayıda ihbar" aldıklarını doğruladı. Görevliler, foku insanların olmadığı ve güvenli kabul edilen Tavşan Adası'na bıraktı.

Koruma Bakanlığı sözcüsü Helen Otley, genç fokların özellikle bu mevsimde nehir ve akarsu hatlarını takip ederek kilometrelerce içerilere girebildiğini, bu yüzden evler, golf sahaları, yollar ve hatta barlar gibi beklenmedik yerlerde görülebileceklerini söyledi. Uzmanlar bu dönemi "aptal mevsimi" olarak adlandırıyor.

FERN ADINI VERDİLER

Bar çalışanları ise kısa sürede maskot haline gelen yavruya "Fern" adını verdi. Evans, yaşananların kendileri için unutulmaz olduğunu belirterek "Evden çıkarmak zorunda kaldığımız ilk yaramaz müşteriydi ama geri gelirse kapımız açık" dedi. Pub'ın menüsünde popülerleşen somonun ise çıkarılmayacağı açıklandı.