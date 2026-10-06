Yeni Zelanda'da 11 bin wetapunga 15 yıllık koruma çalışmasıyla doğaya bırakıldı

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(ANKARA) - Bir fare kadar ağırlaşabilen ve bacak açıklığı 20 santimetreye ulaşabilen Yeni Zelanda'ya özgü wetapunga böceğinin nüfusu, yıllarca süren düşüşün ardından yeniden artmaya başladı. Yaklaşık 15 yıldır yürütülen koruma çalışmaları kapsamında 11 bin wetapunga doğaya bırakılırken, bazı bölgelerde böceklerin insan müdahalesi olmadan da çoğalmaya başladığı belirlendi.

Dünyanın en ağır böceği olduğu düşünülen wetapunga'nın dişileri bir fare ağırlığına ulaşabilirken gövdesi 10 santimetreye, bacak açıklığı ise 20 santimetreye kadar büyüyebiliyor.

Yeni Zelanda Koruma Bakanlığı'na göre bir dönem ülkenin Kuzey Adası'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan tür, ülkeye sonradan getirilen yırtıcı hayvanlar ve yaşam alanlarının kaybı nedeniyle hızla azaldı. 1990'larda nesli tehlike altında kabul edilen wetapunganın bugün Yeni Zelanda ana karasındaki doğal popülasyonunun yok olduğu tahmin ediliyor. Tür, ağırlıklı olarak yırtıcılardan arındırılmış adalarda yaşamını sürdürüyor.

11 B İ N W E T A PUNGA DOĞAYA B IR AK ILDI

Yeni Zelanda makamlarına göre türü koruma çalışmaları kapsamında son 15 yılda Butterfly Creek yaban hayatı tesisi ile Auckland Hayvanat Bahçesi'nde on binlerce wetapunga yetiştirildi. Bunlardan 11 bini, 45 ayrı nakil operasyonuyla yırtıcılardan arındırılmış sekiz ada ile Auckland'ın kuzeyindeki iki koruma alanına bırakıldı.

Yetiştirme merkezlerinde yavru böcekler taze yaprak, balık yemi proteini ve yaprak döküntülerinden oluşan bir diyetle besleniyor. Kendilerini koruyabilecek büyüklüğe ulaştıklarında doğal yaşam alanlarına taşınıyor.

Koruma çalışmaların sonuçları türün bazı bölgelerde kendi kendine çoğalabildiğini de gösterdi. İzleme yapılan iki adada wetapungaların dördüncü ve beşinci nesillerinin doğduğu tespit edildi. Bunun ardından türün koruma statüsü "ulusal düzeyde tehlike altında"dan "ulusal düzeyde artış gösteren" kategorisine geçirildi.

Kaynak: ANKA