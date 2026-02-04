Yeni Zelanda açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadığını belirtti.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya