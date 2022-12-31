Yeni yıla herkes aynı saatte girmeyecek! İşte 2023'e en erken ve en geç girecek ülkeler

2023 yılına girmemize saatler kaldı. Fakat dünyadaki saat farkından dolayı her ülke aynı anda 2023 yılına giremeyecek. Dünyada yeni yıla ilk giren ülkeler Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri Samoa ve Kiribati olacak. Bu ülkeler Türkiye saati ile 13.00'te yeni yıla girmiş olacak. Yeni yıla en geç girecek ülkeler ise Baker ve Howland Adaları olacak. Bu ülkeler Türkiye'den bir gün sonra saat 15.00'te yeni yıla girmiş olacak.

2023'ün son gününü yaşarken yeni yıla da saatler kaldı. Tüm dünya yeni yıl kutlamalarına hazırlanırken her ülke saat dilimlerinde oluşan farklılıktan dolayı farklı saatlerde yeni yıla girecek. İşte en erken ve en geç yeni yıla girecek ülkeler.

SAMOA VE KRİBATİ YENİ YILA EN ERKEN GİRECEK ÜLKELER

Dünyada yeni yıla ilk giren ülkeler Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri Samoa ve Kiribati'dir. Bu ülkeler Türkiye saati ile 13.00'te yeni yıla giriyor. Yeni Zelanda ile Fiji 14.00'te yeni yıla girmiş olacak. Avustralya 16.00'da Çin ise Türkiye saati ile 19.00'da yeni yıla girecek.

SAAT 20.00'DE YENİ YILA GİRECEK ÜLKELER

Birden fazla saat dilimi kullanan Rusya'da bazı bölgeler Türkiye saatiyle 20.00'de yeni yılı kutluyor. Saat 20.00'de yeni yıla girecek ülkeler arasında Endonezya, Tayland, Cibuti, Vietnam yer alıyor.

İKİ ÜLKE BİR GÜN SONRA YENİ YILA GİRECEK

Yeni yıla saat farkından dolayı bir gün sonra girecek ülkelerde var. Türkiye yeni yılın ilk gününde öğlen vakitlerini yaşarken iki ülke, daha 2023'ü yeni kutluyor olacak. Baker ve Howland adaları Türkiye'de tarih 1 Ocak 2023 ve saat 15.00 iken yeni yıla girmiş olacak. Bu iki ada yeni yıla en geç giren ülkeler olacak.