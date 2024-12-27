Yeni Suriye Ordusu başkent Şam'da yürüyüş düzenledi

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetim de şekilleniyor. Özellikle yeni oluşacak orduya ilişkin tartışmalar devam ederken; birçok grup kendisini fesh ederek yeni kurulacak orduya katılacağını duyurdu.

ŞAM'DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİLER

Yeni Suriye Ordusu, Şam'da bulunan Emevi Meydanı'nda yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe halkın da katılım gösterdiği bildirilirken; yürüyüş görüntüleri sosyal medyada yer aldı.