Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidiyor
Tarih netleşti! DEM Parti İmralı'ya gidiyor
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Bizim köyü güzel bir köy zannetmeyin
Narin'in ağabeyi korkunç gerçeği itiraf etti: Yalnız biz biliriz
16 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Ünlü isimler gözaltında
Yasa dışı bahis operasyonunda ikinci dalga

Yeni Suriye Ordusu başkent Şam'da yürüyüş düzenledi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Suriye Ordusu, Şam'da bulunan Emevi Meydanı'nda yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe halkın da katılım gösterdiği bildirilirken; yürüyüş görüntüleri sosyal medyada yer aldı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetim de şekilleniyor. Özellikle yeni oluşacak orduya ilişkin tartışmalar devam ederken; birçok grup kendisini fesh ederek yeni kurulacak orduya katılacağını duyurdu.

ŞAM'DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİLER

Yeni Suriye Ordusu, Şam'da bulunan Emevi Meydanı'nda yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe halkın da katılım gösterdiği bildirilirken; yürüyüş görüntüleri sosyal medyada yer aldı.

Yeni Suriye Ordusu başkent Şam'da yürüyüş düzenledi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

Yasa dışı bahis operasyonunda ikinci dalga
img

Amca Salim Güran'dan duruşmaya damga vuran DEM Parti sözleri
img

Herkes bu sözleri konuşuyor! Davutoğlu'na yeşil ışık mı yaktı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'KAAN' Yunanistan'da panik yarattı: Biz vida bile üretemiyoruz
'KAAN' komşuda panik yarattı! "Biz vida bile üretemiyoruz"
Tanrıkulu: Yarın hüküm açıklansa bile gerçek fail kim bilemeyeceğiz
Tanrıkulu: Yarın hüküm açıklansa bile gerçek fail kim bilemeyeceğiz
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden döviz ve altın öngörüsü
Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden döviz ve altın öngörüsü

Son Dakika Haberleri

Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 89. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle 21.21 saat anlamı nedir? 21 21 saat aşk anlamı 2025! Arka Sokaklar neden yok? (RTÜK) Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yeni bölüm yok mu 27Aralık Cuma? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? En Hamarat Benim kim kazandı? 27 Aralık Cuma En Hamarat Benim kim 1. oldu! Epic Games çöktü mü, sorun nasıl çözülür? Son dakika Epic Games Store problem mi var 27 Aralık Cuma? 20.20 saat anlamı nedir? 20 20 saat aşk anlamı 2025! Fenerbahçe 1969-1970 futbol sezonunda kaç gol yedi? Fenerbahçe şampiyon olduğu 1969-1970 futbol sezonunda oynadığı 30 maçta toplam kaç gol yemiştir? "Köşeyi Dönen Adam" adlı filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Adem'e Amerika'daki amcasından hangisi miras kalır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.