Yeni Delhi'deki Patlamada Ölü Sayısı 13'e Yükseldi
Hindistan basını, 10 Kasım'da başkent Yeni Delhi'nin merkezinde bir araçta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini duyurdu. Patlamayla ilgili soruşturma kapsamında Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in çeşitli bölgelerine düzenlenen baskınlarda 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
