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Hindistan'da otel restoranında yangın: 21 ölü

Hindistan'da otel restoranında yangın: 21 ölü
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir otelin bodrum katındaki restoranda çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

HİNDİSTAN'IN başkenti Yeni Delhi'deki bir otelin restoranında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaklaşık 40 kişinin konakladığı 5 katlı otelin bodrum katındaki restoranda yerel saatle 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yetkililer, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiğini ve 21 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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