Yeni belgeler Epstein'ın Mossad ajanı olduğu iddialarını yeniden alevlendirdi

ABD'de tutuklu yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin soruşturmada yeni belgeler ortaya çıktı. Belgeler, Epstein'ın İsrail istihbaratı Mossad ile bağlantılı olabileceği iddialarını yeniden alevlendirdi.Belgelerde Epstein'ın eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile yakın ilişkiler içinde olduğu bilgisi yer alırken, tartışmalı milyarderin eski başbakan Barak'a gönderdiği bir e-postada yer alan "Mossad için çalışmadığımı açıkça belirtmelisin" ifadesi dikkat çekti.

FBI RAPORUNDA AJAN İDDİASI

Yayımlanan belgeler arasında yer alan ve gizli bir muhbirin beyanına dayandırılan Ekim 2020 tarihli FBI raporunda, Epstein'ın İsrail istihbaratı tarafından yönlendirilen bir ajan olduğu iddia edildi. Raporda, Epstein'ın uluslararası ilişkileri ve temas ağının bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

EHUD BARAK İLE YAKIN İLİŞKİLER

Belgelerde, Epstein'ın eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile yakın ilişkiler içinde olduğu bilgisi de yer aldı. Barak'ın görevde bulunduğu dönemde Epstein'ın istihbarat faaliyetleriyle bağlantılı biçimde yetiştirildiği yönündeki iddialar, tartışmaları derinleştirdi.

E-POSTADAKİ İFADE GÜNDEM OLDU

Dosyalara giren belgelerde, Epstein'ın 17 Aralık 2018 tarihinde Ehud Barak'a gönderdiği bir e-postada, "Mossad için çalışmadığımı açıkça belirtmelisin. :)" ifadelerini kullandığı görüldü. Bu mesaj, iddiaların en dikkat çeken unsurlarından biri olarak öne çıktı.

ZAMANLAMA TARTIŞMASI: TRUMP VE İRAN İDDİASI

Belgelerin kamuoyuna açıklanma zamanlaması da tartışma yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, belgelerin yayımlanmasının ABD Başkanı Donald Trump üzerinde İran politikası konusunda baskı kurma amacı taşıyabileceğini öne sürdü.