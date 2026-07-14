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Yemen: Hava sahamızın ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz

Yemen: Hava sahamızın ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz
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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran'a ait bir uçağın Sana Havalimanı'na iniş girişimini egemenlik ihlali olarak nitelendirerek, ülkenin hava sahasının ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

YEMEN Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülkesinin hava sahasının ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'na iniş yapma girişimine ilişkin bir açıklama yayımladı. Alimi, dost ve ara bulucu girişimlere rağmen İran'dan Sana Havalimanı'na hukuka aykırı yeni bir uçuşun dayatılmasına izin vermediğini vurgulayarak, "İran'a ait uçağın Sana Havalimanı'na iniş yapması, Yemen Cumhuriyeti'nin egemenliğinin ihlali olduğu gibi devlet kurumlarını hafife almaktır. Bu girişim ayrıca, Yemen'i daha fazla gerilimden koruma çabalarını reddetmektir" ifadelerini kullandı.

Yemen'de çatışmaların yayılmaması için gerekli talimatları verdiğini belirten Alimi, "İran'ın kendi çıkarları için Yemen'i ve halkını içine çekmeye çalıştığı savaşlardan korumayı hedefliyoruz. Yemen, hiçbir uçağın ne Sana Havalimanı'nda ne de başka bir havalimanında hava sahasını ihlal etmesine izin vermeyecek. Ülkenin egemenliğini ihlal eden veya toprakları, hava sahası ve havalimanları üzerindeki yetkisini azaltan her türlü dayatma girişimini reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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