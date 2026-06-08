Yemen'deki Husiler, İsrail'e balistik füze attı

YEMEN'deki Husiler, İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e balistik füze fırlattı.

İsrail ordusunun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Yemen'den bir füze fırlatıldığının tespit edildiği bildirildi. Ordudan yapılan diğer açıklamada ise Yemen'den fırlatılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi. İsrail basını, füzenin tespit edilmesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere ülkede pek çok noktada sirenlerin çaldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı