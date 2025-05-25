Yemen'den Fırlatılan Füze Nedeniyle Tel Aviv Havalimanı Uçuşları Askıya Alındı
Husilerin Yemen'den ateşlediği balistik füze, İsrail'de alarmlara neden oldu ve Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Füze, hava savunma sistemi tarafından önlendi.
YEMEN'deki Husilerin attığı balistik füze nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların askıya alındığı bildirildi.
İsrail ordusu, Yemen'den ateşlenen bir füze nedeniyle ülkedeki çok sayıda kentte alarmların çaldığını duyurdu. Açıklamada, füzenin hava savunma sistemi tarafından önlendiği belirtildi. İsrail basını, Yemen'deki Husilerin attığı balistik füze nedeniyle başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların askıya alındığını kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya