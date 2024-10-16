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Yemen'de Kolera Salgını: 720'den Fazla Can Kaybı

Yemen'de Kolera Salgını: 720'den Fazla Can Kaybı
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Yemen'de devam eden kolera salgınında 7 ayda 720'den fazla kişi hayatını kaybetti. BM'ye göre, tespit edilen vaka sayısı 203 bini geçti ve ölenlerin yarısını kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor.

YEMEN'de kolera salgını nedeniyle 7 ayda 720'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen oturumda Yemen'deki son durumu değerlendirdi. Msuya, kolera salgınının Yemen'de yayılmaya devam ettiğini ve geçen mart ayından itibaren ülkede 203 binden fazla vaka tespit edildiğini söyledi.

Msuya, aynı dönemde salgın nedeniyle en az 720 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, bunların yüzde 53'ünü kadınların ve kız çocuklarının oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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