Yemen'de ABD'nin Hava Saldırısında Ölü Sayısı 80'e Yükseldi

YEMEN'in Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'na ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e yükseldiği belirtildi.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'na düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 80'e yükselirken, saldırıda 150 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bilgisi paylaşıldı.