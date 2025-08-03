Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: En az 54 ölü

Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: En az 54 ölü
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Yemen açıklarında yaklaşık 150 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 54 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in Ahwar bölgesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu.

54 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, kazada en az 54 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

YAKLAŞIK 150 KİŞİYİ TAŞIYORDU

Yemenli Sağlık yetkilisi Abdul Qadir Bajameel, teknede yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu ve 9'u Etiyopyalı, 1'i Yemenli toplam 10 kişinin kurtarıldığını aktardı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kayıp göçmenleri bulmak için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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