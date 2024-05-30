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Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

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Yazar Azra Kohen, Gazze Şeridi'ne yapılan katliamla ilgili Filistinlilerin çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerlere götürüldüğünü söyleyerek "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" diyerek tepki çekti.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yapılan saldırılarda onlarca vatandaş hayatını kaybetti. Uluslararası Adalet Divanı'nın "Saldırıları durdurun" çağrısına rağmen saldırılarına devam eden İsrail, Refah'ı hedef aldı. 40'tan fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırının ardından yorum yapan yazar Azra Kohen, Filistinlilerin çocuklarını bilerek bombanın atılacağı yerlere götürdüğünü söyledi.

"YAVRUSUNU YEM EDEN YAŞAMI HAK ETMİYOR"

Instagram hesabından saldırılarla ilgili yorum yapan bir kişiye cevap veren Azra Kohen, "kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla ile 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağrılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesi yok olmasını diliyorum. Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum. Onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarınız analiz edebilecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bini aştı.

Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Dünya

Azra Kohen Sözler Gazze 3.Sayfa Magazin Politika Dünya Haberler

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