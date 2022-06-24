Yatak odasında komşusunu gören kadın donup kaldı! Tatsız karşılaşma feci sonlandı

Polis yaptığı açıklamada Justin'in neden kadının evine girdiğini, kadın ve Justin arasındanasıl bir ilişkinin olduğunu bilmediklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma açıldığını söyleyen polis, kadının nefsi müdafaa çerçevesinde Justin'i vurduğunu söyledi.

Kadının komşuları da Justin'in kadının evine izinsiz girmesinin kendilerini de rahatsız ettiğini, bu nedenle kadının Justin'i öldürmek zorunda kaldığı için üzgün olduklarını söyledi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ederken kadının tutuklanıp tutuklanmadığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.