Yatak odasında komşusunu gören kadın donup kaldı! Tatsız karşılaşma feci sonlandı - Haberler

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Yatak odasında komşusunu gören kadın donup kaldı! Tatsız karşılaşma feci sonlandı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Amerika Florida'da bir kadın evinde uyuduğu sırada yatak odasından gelen sesler üzerine uyandı. Kadın uyandığında 26 yaşındaki komşusu Justin Wirght'i yatağında görünce polisi aradı. Justin'in kendisine saldırması üzerine ikili bir süre boğuştu. Kadın eline geçirdiği tabanca ile Justin'i vurarak öldürdü.

Polis yaptığı açıklamada Justin'in neden kadının evine girdiğini, kadın ve Justin arasındanasıl bir ilişkinin olduğunu bilmediklerini söyledi.

Yatağında uyuyan komşusunu gören kadın donup kaldı! Tatsız karşılaşma feci sonlandı

Olayla ilgili soruşturma açıldığını söyleyen polis, kadının nefsi müdafaa çerçevesinde Justin'i vurduğunu söyledi.

Yatağında uyuyan komşusunu gören kadın donup kaldı! Tatsız karşılaşma feci sonlandı

Kadının komşuları da Justin'in kadının evine izinsiz girmesinin kendilerini de rahatsız ettiğini, bu nedenle kadının Justin'i öldürmek zorunda kaldığı için üzgün olduklarını söyledi.

Yatağında uyuyan komşusunu gören kadın donup kaldı! Tatsız karşılaşma feci sonlandı

Olay ile ilgili soruşturma devam ederken kadının tutuklanıp tutuklanmadığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yatağında uyuyan komşusunu gören kadın donup kaldı! Tatsız karşılaşma feci sonlandı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

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