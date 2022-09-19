Yaşlı kadından ultrason isteyen doktorlar ummadıkları bir manzara ile karşılaştı

Dublin'deki St. Vincent Üniversite Hastanesi'ne gelen bir hasta tüm çalışanları şoke etti. Mide krampları ve şişkinlik şikayetiyle hastaneyi ziyaret eden 66 yaşındaki kadın hastanın midesinde, bağırsaklarında ve anüsünde 55 tane pil çıktı.

66 yaşındaki bir kadın mide ve bağırsak şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorlar hastaya gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ummadıkları bir manzarayla karşılaştı.

55 TANE PİL BULUNDU

Yaşlı kadının midesinde ve bağırsaklarında toplam 55 tane pil vardı. Doktorlar yaşlı kadın mide krampları yaşamaya başladığında, pillerin ağırlığı nedeniyle şişmiş midesinin kasık kemiğinin üzerine çıktığını keşfetti. Korkulan olmadı ve pillerin dışkılama yoluyla vücuttan çıkacağı ön görüldü.

4 PİLİ ÇIKARMAK ÇOK ZOR OLDU

İrlanda Tıp Dergisi'ndeki rapora göre, kadın ilk hafta içinde beş pili vücudundan atmayı başardı ancak geri kalanı sıkışmıştı. Bu sebeple cerrahlar harekete geçti ve kalan 46 pili çıkardılar. Ancak dördü hala bağırsağında sıkışıp kalmıştı. Bu sebeple doktorlar kalan pilleri rektumundan sağarak çıkardılar.

TEK SEFERDE EN YÜKSEK PİL YUTMA VAKASI

Dergi makalesi, "Bildiğimiz kadarıyla, bu vaka, tek seferde tüketildiği rapor edilen en yüksek pil sayısını temsil ediyor" diye açıkladı.