Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar! Müslüman ülkede rezil gelenek

Pakistan'da "Bacha Bazi" adı verilen tartışmalı gelenek yeniden gündeme geldi. Ülkede bir adamın, uzun süre östrojen hormonuna maruz kalmış ve sakalı henüz çıkmamış genç bir erkeğe büyük bir servet bırakması tepkilere yol açtı.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR HEDEFTE

"Çocuk oyunu" anlamına gelen Bacha Bazi'de, özellikle yoksul ailelerin küçük yaşlardaki erkek çocukları hedef alınıyor. Çocuklar kadın kıyafetleri giydirilerek düğünlerde ve özel eğlencelerde dans ettiriliyor. İnsan hakları raporlarına göre bu durum, çoğu zaman cinsel istismar ve şiddetle sonuçlanıyor.

YASAK AMA SÜRÜYOR

Pakistan ve Afganistan'da yasalar bu uygulamayı açıkça suç sayıyor. Ancak bazı yerel güç odaklarının koruması ve devlet otoritesinin zayıflığı nedeniyle gelenek tamamen engellenemiyor. İnsan hakları örgütleri, Bacha Bazi'nin modern kölelik ve çocuk istismarının en ağır biçimlerinden biri olduğunu vurguluyor.

ULUSLARARASI TEPKİ

Birleşmiş Milletler ve UNICEF'in raporlarında Bacha Bazi, Afganistan'daki en ciddi çocuk hakları ihlallerinden biri olarak gösteriliyor. Uluslararası kamuoyu, hükümetten daha sert önlemler almasını isterken, uygulamanın mağduru çocukların rehabilitasyonu ve korunması konusunda ciddi eksiklikler bulunduğu belirtiliyor.

TEMEL NOKTALAR