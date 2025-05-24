Yargıç, Trump Yönetiminin Harvard'ın Uluslararası Öğrenci Kabulünü Engelleme Kararını Durdurdu

Yargıç, Trump Yönetiminin Harvard'ın Uluslararası Öğrenci Kabulünü Engelleme Kararını Durdurdu
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ABD'de bir federal yargıç, Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabulünün engellenmesine ilişkin kararı geçici olarak durdurdu. Yargıç, bunun dikkate alınabilmesi için daha fazla bilgi ve belge temin edilmesini bekliyor.

ABD'de federal yargıç, Trump yönetiminin Harvard'ın uluslararası öğrenci kabulünü engelleme kararını durdurdu.

ABD Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Harvard'a ilettiği kararı geçici olarak durdurdu. Yargıç Burroughs'un, Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrencileri kabulünün engellenmesi kararını, 'süreçle ilgili daha fazla bilgi ve belgeler temin edilene kadar' durdurduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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