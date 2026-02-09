Haberler

Rsf: Deepfake Saldırılarının Yüzde 74'ü Kadın Gazetecileri Hedef Alıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), yapay zeka gelişiminin gazetecilere yönelik global bir dezenformasyon ve taciz dalgasına yol açtığını açıkladı. Geçtiğimiz iki yılda, ‘deepfake’ saldırılarının %74'ü kadın gazetecilere yöneldi.

(ANKARA) - Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), yapay zeka teknolojisindeki gelişmenin gazetecilere yönelik "küresel bir dezenformasyon ve taciz dalgasına yol açtığını" açıkladı. RSF'nin yayınladığı yeni analize göre, son iki yılda dünya genelinde tespit edilen "deepfake" saldırılarının yüzde 74'ü kadın gazetecileri hedef aldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, yapay zekanın artışı ile beraber gazetecilere yönelik bir "dezenformasyon ve taciz dalgası" yaşandığını açıkladı. RSF, Aralık 2023 ile Aralık 2025 tarihleri arasında 27 ülkede 100 gazetecinin sesini veya görüntüsünü taklit eden sahte içerik vakasını belgeledi. Raporda, bu teknolojinin dolandırıcılıktan itibarsızlaştırmaya, fiziksel güvenlik tehditlerinden cinsiyet temelli şiddete kadar geniş bir yelpazede zarar verdiği vurgulandı.

Raporda, kadın gazeteciler deepfake saldırılarında orantısız bir şekilde hedef alındığı aktarıldı. İncelenen kadın gazeteci vakalarının yüzde 13'ünün, "kişileri aşağılamak amacıyla üretilen taciz içeriklerden oluştuğu" belirtildi.

RSF, Arjantinli gazeteci ve Futurock radyosunun kurucusu Julia Mengolini'nin kendisine ait bir "deepfake" videosunun kurbanı olduğunu belirtti. Raporda "Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, gazetecinin tacizi durdurma çabalarıyla alay eden bir gönderiyi paylaşarak kampanyayı körükledi. Mengolini, Devlet Başkanı ve ekibi hakkında şikayetçi oldu" denildi.

Fransa'da ise gazeteci Salomé Saqué, "Bu tür saldırıların iş üzerindeki etkisini kınayarak deepfake içeriklerin düzenlenmesi" çağrısında bulundu.

Siyasi manipülasyon ve dezenformasyon aracı olarak kullanılıyor

Siyasi arenada deepfake videoların, kamuoyunu manipüle etmek ve gazetecileri taraf gibi göstermek için kullanıldığı kaydedildi. Voice of America (VOA) muhabiri Cristina Caicedo Smit, Şubat 2025'te kendi sesi ve görüntüsüyle oluşturulan sahte videoların X platformunda yayıldığını tespit edildiği aktarıldı.

Videolarda Smit'in sahte kopyası, ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk'a saldırırken, Trump yönetiminin hedefindeki bir kurum olan USAID'i savunduğu belirtildi.

Smit, "Hedef alınacağımı hiç düşünmemişti" dedi. Gazeteci, "olay sonrası güvenliğini sağlamak amacıyla çekimlere iki hafta ara verdiğini" belirtti.

RSF, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise Radio France Internationale (RFI) ve gazetecilerinin görüntülerinin, "siyasi istikrarsızlık yaratmak amacıyla çalınarak sahte videolarda kullanıldığını" aktardı.

Raporda, "Portekiz kanalı TV1'in sunucusu Pedro Benevides'in yüzü ve sesinin, hükümetin ilaç endüstrisiyle işbirliği yaparak aşı zorunluluğu getirdiği yalanını yayan bir videoda kullanıldığı" kaydedildi. Benevides, "görüntünün sahte olduğunu açıklamasına rağmen etkisinin sürdüğünü" ifade etti.

Benevides, "Bu insanlar neye inanmak istiyorlarsa onu seçiyorlar. 'Bu sahte, ben böyle konuşmam' diyen videomu yayınladığımda bile birçok kişi 'Tamam video sahte olabilir ama içerik gerçek' şeklinde yorumlar yazdı" dedi.

Raporda, sosyal medya platformlarının tutumu da eleştirildi. Bazı gazeteciler Meta'nın (Facebook ve Instagram) şikayetlere hızlı dönüş yaptığını belirtirken, Julia Mengolini gibi mağdurlar yanıt alamadıklarını aktardı. RSF, kaldırıldığı sanılan içeriklerin X gibi platformlarda hızla yeniden dolaşıma girdiğini tespit etti.

Kaynak: ANKA / Dünya
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı

Trump'ın "Kesinlikle izin vermeyiz" dediği konuya net şart koştu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklanan Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
ABD petrol tankerine el koydu

ABD petrol tankerine el koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! İstenen ceza belli oldu
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

Camları kırdı, herkes saldıracağını düşünürken bambaşka bir şey yaptı
Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar

Ne sırası olduğunu öğrenince şaşıracaksınız!
Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ün son hali şaşırttı

Son halini görenler şaşırdı
Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! İstenen ceza belli oldu
Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını notla bıraktı

Köy camisinde yürekleri ısıtan not
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi

Ülke gece yarısı felaketi yaşadı! Ekipler enkaz altında ses arıyor