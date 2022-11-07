Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yamyam tavuklar kümeste dehşet saçtı! Manzarayı gören çiftçiler perperişan

Dünya Haberleri

Yamyam tavuklar kümeste dehşet saçtı! Manzarayı gören çiftçiler perperişan

İngiltere'de kuş gribiyle birlikte yamyam tavuklar da ortaya çıktı. Kilitli kaldıkları kümeste birbirlerini yiyen ve ortalığı kan gölüne döndüren tavuklar, saçtıkları tehlike nedeniyle tüyleri diken diken ediyor. Çiftçiler de kayıplarının yüksek olmasından dolayı perişan halde.

Dünya genelinde tavuk fiyatlarının yükselmesinin ardından şimdi de salgın korkusu yaşanıyor. İngiltere'de son yılların en büyük kuş gribi salgının ardından bu sefer de yamyam tavuk paniği başladı.

Yamyam tavuklar kümeste dehşet saçtı! Manzarayı gören çiftçiler perperişan halde

BİRBİRLERİNİ YİYORLARLAR

Kümeslerde kilitli kalan tavukların, "yamyam tavuk" adı verilen virüsten etkilenmelerinin ardından birbirlerini yemeye başladıkları belirtildi. Tavukların ortalığı kan gölüne çevirdiği öğrenildi.

Yamyam tavuklar kümeste dehşet saçtı! Manzarayı gören çiftçiler perperişan

ÇİFTÇİLER PERİŞAN DURUMDA

Yaşanan salgından en fazla darbeyi de çiftçiler aldı. Kümeslerinde şu anda çok ciddi miktarda kayıp olan çiftçiler, kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. Uzmanlar da salgına karşı önlem almak amacıyla acil olarak çalışma başlattı.

Yamyam tavuklar kümeste dehşet saçtı! Manzarayı gören çiftçiler perperişan halde

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

bekir yapici:

tavuk dertmi mangal yapar yersin ama ortadoguda ve bizde halk birbirini yiyiyor bunu ne yapalim.

Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title