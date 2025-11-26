'Yalan ifadem üç masum genci hapse gönderdi'

Ron Bishop yalan söylediğini biliyordu.

Henüz 14 yaşındaydı ve bir cinayet davasının başlıca tanığı olarak hakimin karşısına çıkıyordu.

Davada, Kasım 1983'te en yakın arkadaşı DeWitt Duckett'ı öldürmekle suçlanan üç genç yargılanıyordu.

Bishop, Alfred Chestnut, Andrew Stewart ve Ransom Watkins aleyhine ifade veriyordu.

Savcılığın iddiası, üç tanığın ifadeleriyle desteklendiğinden sağlam görünüyordu.

Bishop, karşı çıkarsa olabileceklerden korkuyordu.

BBC'ye yaptığı açıklamada "Doğruyu söyleseydim, hepsini yalanlamış olurdum" diyor:

"Üç adamın suçlu olduğunu söyleyen üç tanık vardı. Ve jürinin yalan söylediğimi düşüneceğini sandım."

O gün Baltimore'daki davada söylenen yalanlar, üç siyah gencin ömür boyu hapse mahkum edilmesine yol açtı.

Mahkumiyetleri ABD tarihindeki en büyük adaletsizliklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Bishop, 30 yıldan fazla bir süredir suçluluk duygusu içindeydi: Sözlerinin üç masum çocuğu hapse gönderdiğini biliyordu.

Okulda cinayet

Baltimore'da büyüyen Bishop, okulun kendisi için en güvenli yer olduğunu düşünüyordu.

Güvenlik onun için çok önemliydi. Kardeşi öldürülmüştü ama suçlusu hiçbir zaman bulunamamıştı.

Okulda zamanının çoğunu iki yakın arkadaşıyla geçiriyordu, bunlardan biri de Duckett'tı.

Bishop, "Sessiz, sakin biriydi" diye hatırlıyor:

"Birbirimizle tanıştık, sonra mahallede büyüyen bir arkadaş daha edindik."

Harlem Park büyük ve zorlu bir okuldu, bu yüzden bu üçlü, öğrenciler arasında sık sık sorunların yaşandığı kalabalıklardan kaçınmak için kestirme yollar bulmaya başladı.

1983 yılının Kasım ayında bir gün, bu kestirme yollardan birini seçtiler.

Bishop, "Koridorda yürüyorduk ve en iyi yaptığımız şeyi yapıyorduk: Hikayeler anlatıyor, konuşuyor ve şakalaşıyorduk" diyor:

"O zaman birinin 'Hey, şu ceketi bana ver!' dediğini duydum."

Duckett, o dönemde Baltimore bölgesindeki hemen hemen herkesin istediği bir şeye sahipti: Georgetown Üniversitesi basketbol takımı ceketi.

"Arkamı döndüğümde yüzüme bir silah dayandığını fark ettim. İki adım geri gittiğimde ise, silahı DeWitt'in boynuna doğrulttu" diyor.

Bishop ve arkadaşı kaçtı. Sonrasında kaos yaşandı:

"Koridoru geçip, merdivenlerden aşağı indiğimizde silah sesini duyduk."

Bishop, arkadaşıyla birlikte ana kafeteryaya ulaşana kadar koşmaya devam ettiklerini hatırlıyor.

Kısa süre sonra DeWitt boynunu tutarak içeri girdi ve yere yığıldı.

Soruşturma başlıyor

Hala şokta olan iki çocuk, DeWitt'in yaralarının ciddiyetinden habersiz evlerine gitti.

Birkaç saat sonra polis onları aramaya geldi.

İlk kez karakola götürülüyordu.

Orada Donald Kincaid adında bir dedektifle tanıştı.

"Gerçekten çok iyi bir adam gibi görünüyordu" diyor Bishop:

"Kendine özgü tuhaf bir havası vardı ve bana tüm dikkatini verdi, bu beni gerçekten şaşırttı."

Bishop şüpheliyi ayrıntılı olarak tarif etti: Kendisinden uzun, ince, esmer tenli ve ince bıyıklı. Ayrıca, üzerinde olduğunu düşündüğü kıyafetleri de tarif etti.

Bishop, not aldıktan sonra Kincaid'in odadan ayrıldığını hatırlıyor.

Döndüğünde yıkıcı haberi verdi: DeWitt ölmüştü.

"Olanlara inanamadım. Bunu anlatacak kelime yok" diyor:

"Kendimi başka bir dünyada hissettim. Sadece eve gidip yatağa uzanmama izin vermelerini istiyordum."

Bir zanlıdan üç zanlıya

Cinayetten birkaç gün sonra Kincaid, Bishop'un evine gitti.

"Bana olası şüphelilerin birkaç fotoğrafını gösterdiler. Hepsini tanıyordum. Alfred, Andrew ve Ransom'ı gördüm ve Kincaid'e DeWitt cinayetiyle bağlantılı kimseyi görmediğimi söyledim."

Bishop, dedektifin tepkisini canlı bir şekilde hatırlıyor:

"Yüzünde hayal kırıklığı, neredeyse öfkeye benzeyen bir ifade gördüm, sonra da gitti."

Günler sonra dedektif onu tekrar karakola götürdü.

Bishop'a göre işte o zaman her şey değişti:

"Bütün kötü şeyler, benimle birlikte sorgu odasına girdiğinde yaşandı."

Kincaid, Bishop'un aşağıda anlattığı olayların versiyonunu farklı zamanlarda inkar etti:

"Bana yeni bilgiler edindiğini, onlara yalan söylediğimi, bilgi sakladığımı söyledi.

"Hatta daha da doğrudan, bağırıp parmağıyla beni işaret etti."

Bishop'a göre Kincaid, yeni bir tanığın Duckett cinayetinde üç şüpheliyi tespit ettiğini ve diğer iki kişinin de bu hikayeyi desteklediğini iddia etti.

Ancak Bay Bishop, olaya sadece bir kişinin karıştığını biliyordu.

İlerleyen günlerde tacizler daha da arttı.

Bishop, dedektifin bir noktada o kadar sinirlendiğini ve "silahıyla gösteriş yapmaya" başladığını söylüyor.

İşte o zaman, umutsuzluğa kapılan Bishop, dedektife duymak istiyorsa onu söyleyeceğini belirtti.

Bishop, sorgulamanın sonunda arkadaşının cinayetine karışanların Chestnut, Stewart ve Watkins olduğunu belirten bir ifade imzaladığını söylüyor.

Bu ifade gençlerin tutuklanmasına ve resmi suçlama yöneltilmesine yol açtı.

Bishop, annesinin ve polisin vereceği tepkiden korktuğu için ailesine olanları anlatmamaya karar verdiğini söylüyor.

Dava

Üç gencin suçlanmasıyla birlikte Baltimore savcılığı, aralarında Bishop'un da bulunduğu dört reşit olmayan tanığı mahkemeye sundu.

Yetkililerin Kincaid ve başsavcıyla yaptıkları ilk toplantıda, tanıkların anlatımlarını uyumlu hale getirmeye çalıştıklarını hatırlıyor.

İfade sırası kendisine geldiğinde Bishop zorlandı. "Düşüncelerimi bir araya getiremiyordum" diyor:

"Gergindim çünkü benden olmamış bir şeyi hatırlamamı istemişlerdi. Benden yalan söylememi istemişlerdi."

Bishop, doğru olanı yapmak için son ve umutsuz bir girişimde bulunarak, Duckett vurulduğunda orada bulunan arkadaşıyla, dava başladığında gerçeği söyleyeceğine dair bir anlaşma yaptığını söylüyor.

Ancak o gün geldiğinde işler planlandığı gibi gitmedi:

"İlk ifade verecek kişi ben olacaktım ama sonuncusu ben oldum. Ve gerçeği söylememi engelleyen şey, arkadaşımızın... suçun tek kişi tarafından değil, üç kişi tarafından işlendiğini söylemesiydi.

"14 yaşındayken, doğruyu söylüyor olmama rağmen jürinin yalan söylediğimi düşüneceğini düşünmüştüm.

"Dedektif Kincaid ise beni tehdit etmiş, o üç kişiyi koruduğum için suç ortağı olarak gösterebileceklerini söylemişti."

Sonunda Bishop mahkemede bu üç kişiyi fail olarak teşhis etti.

İfadeler ve jürinin toplantılarından sonra Duckett cinayetinden suçlu bulundu ve ömür boyu hapse mahkûm edildi.

Suçluluk duygusunun ağırlığı

Bishop "Suçluluk duygusuyla yaşamak zorunda kaldım" diyor:

"Bu çocukların hayatlarının geri kalanını hapiste geçireceklerini, korkunç bir şöhrete sahip olan Maryland Eyalet Hapishanesi'ne gönderileceklerini, katillerle aynı hücreleri paylaşacaklarını düşündüm. Üstelik sadece 16 ve 17 yaşındaydılar."

İşkence yargılamayla da bitmedi.

Bishop "Kimseye güvenemiyorsunuz" diyor:

"Onların yapmadığını biliyorsun, ama dışarıda birinin yaptığını da biliyorsun. Bu yüzden hep merak ediyorsun: Acaba birileri peşime düşecek mi? Beni de öldürecekler mi?"

Bishop, taşıdığı ağırlığa rağmen okulu bitirmeyi ve psikoloji okumayı başardı.

Aklında hep tek bir hedef vardı: Bir gün en iyi arkadaşının öldürüldüğü günde gerçekten ne olduğunu anlatmak.

Bu fırsat otuz yıldan fazla bir süre sonra, 2019'da geldi.

Chestnut ve hukuk ekibinin çabaları sayesinde Baltimore savcılığı ciddi usulsüzlükleri ortaya çıkardıktan sonra yeni bir soruşturma başlattı.

Bishop çağrıldı ve ilk tepkisi panik oldu.

"Bana şüpheli göründü" diye anlatıyor:

"Bu, bir zamanlar beni yalan söylemekle suçlayan kurumdu. Tüm o eski hisler birdenbire geri geldi: Acaba yine suçu bana mı atmaya çalışacaklar? Neden şimdi?"

Yine de bir karar verdi:

"Bu sefer gerçeği söyleyeceğimi kabullenerek gittim, bunun bedeli hapse girmek olsa bile."

Savcılar açısından Bishop'un ifadesi eksik parçaydı.

Onun anlatımları, ifadelerini geri alan diğer üç tanığın da bulunmasına yardımcı oldu.

Soruşturmada, polisin küçükleri yalan ifade vermeye zorladığı ve yönlendirdiği ortaya çıktı.

Ayrıca, üç fail teorisi nedeniyle ikinci bir hipotezin hiç araştırılmadığı tespit edildi.

Bir görgü tanığı, okulun yakınında görülen ve daha sonra Georgetown ceketi giydiği görülen Michael Willis adında bir adamı teşhis etmişti.

Willis, 2002 yılında bir silahlı saldırıda öldürüldü. Bu ölümle cinayet resmen çözülememiş oldu.

Baltimore savcılığının davaya bakan birimi, sadece dört hafta içinde Chestnut, Stewart ve Watkins'in haksız yere mahkum edildiğini tespit etti.

25 Kasım 2019'da, yani tutuklanmalarının 36. yıl dönümünde, üç adam cezaevinden tahliye edildi.

Ekim 2023'te Baltimore şehri, bu adamlarla adaletin çiğnenmesi nedeniyle 48 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı.

Serbest bırakılmaları Bishop'u bir nebze rahatlattı ama huzur getirmedi. Onlarla konuşabilseydi özür dileyecekti:

"Her gün onları düşünüyorum.

"Aile kurma, kendi çocuklarını edinme fırsatını kaçırmış olmaları... ve benim onların özgür insanlar olarak üretken bir hayat yaşamalarını engellemede rol oynadığımı bilmeleri."

"Her gün bunu düşünüyorum."

Bu makale, BBC tarafından hazırlanan ve BBC Mundo'nun ek haberleriyle desteklenen Lives Less Ordinary podcast'inin bir bölümüne dayanmaktadır.

