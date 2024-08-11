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Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var

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İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından Hamas liderliğine getirilen Yahya Sinvar'ın suikast listesi ortaya çıktı. Sinvar komutasındaki Kassam Tugayları tarafından yayınlanan videoda listenin başındaki ismin İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir olduğu gözler önüne serildi. Videoda Ben-Gvir'in fotoğrafını açan savaşçıların yanına bir silah yerleştirerek hedefte olduğu mesajını verdikleri görülüyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başına İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından Yahya Sinvar getirilmişti.

Sinvar'ın, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip 40 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail'e karşı hamleleri merak edilirken internete düşen bir video büyük ses getirdi.

Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var

LİSTENİN BAŞINA BEN-GVİR'İ KOYDULAR

Yahya Sinvar komutasındaki İzzeddin el-Kassam Tugayları, suikast listesinin ilk sırasına İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i koydu.

Hamas tarafından servis edilen videoda, savaşçıların Ben-Gvir'in fotoğrafını açtıkları ve yanına bir tabanca yerleştirerek ilk hedefin o olduğu mesajını verdikleri görülüyor.

Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var

BEN-GVİR KİMDİR?

Ben-Gvir, taş atan Filistinlilere ateş eden İsrail askerlerine dokunulmazlık sağlamayı, Yahudilere yönelik saldırılardan hüküm giyen Filistinlilere ölüm cezası verilmesini savunuyor.

Ben-Gvir, ABD tarafından terörist grup olarak damgalanan Kach partisinin kurucusu Meir Kahane'nin öğrencisi. Siyasete girmeden önce ırkçılığı kışkırtmak ve terör örgütünü desteklemek gibi suçlardan hüküm giymişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İsmail Haniye Yahya Sinvar İsrail Tahran Hamas Dünya Haberler

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Yorumlar (11)

Ersin Aktaş:

gazaniz mübarek olsun

107
11
yanıtYanıtla
Zekeriya aydın:

inşallah muvaffak olursunuz

99
6
yanıtYanıtla
aRMa 1979:

Sonu zaten Cehennem

55
5
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no NAME:

israil hamas hızbullah ıraLyonetım kadrosuna onlarca suıkast duzenledı hamas hızbullah ıran ısraılın kadroya tek bır suıkast yapamadı anca sosyal medyadan hikaye okuyorlar

18
19
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murat özkan:

Zevk duyarım bundan fazla uzatmadan 150 fişek atın buna

29
1
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XYZ:

Ifşa edilen boyle bir sacmaliga inaniyor musunuz? Salak gibi bekleyecekler mi?

11
12
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Naci Büyükkal:

Neden katil Neto yok? Nedennn!????

0
3
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1gerceklerinsesi:

Hahah bu nasıl bir oyundur ya. O kişinin hedef alınmasını da israil istemediyse hiçbir şey bilmiyorum.

0
0
yanıtYanıtla
müfeyir Kaplan:

neyle vuracaksiniz İran füzeleriylemi İran müslüman la savaşir yahudiyle değil

0
0
yanıtYanıtla
Alpingo Bey:

Hamas yine kaşınıyor

0
0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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