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Yaban domuzları plajda kadına saldırdı

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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede yayıldı. Bir kadın plajda yürüyüş yaptığı sırada yaban domuzlarının hedefi oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede viral oldu. Plajda elindeki fotoğraf makinesiyle çekim yapmaya hazırlanan bir kadına yaban domuzu sürüsü saldırdı. Kadın çığlık atarak uzaklaşmaya çalışırken o anlar arkadaşı tarafından görüntülendi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yazık gerçekten" yorumunu yaparken, bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Üzüldüm kendisi için" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne oldu böyle?" yorumunda bulundu.

Yaban domuzları plajda kadına saldırdı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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