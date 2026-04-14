Haberler

Çin Devlet Başkanı Xi: "Orta Doğu'daki Körfez Ülkelerinin Egemenliği, Güvenliği ve Toprak Bütünlüğüne İçtenlikle Saygı Gösterilmelidir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Orta Doğu'da barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik dört maddelik öneride bulundu. "Ulusal egemenlik, uluslararası hukuk ve güvenlik-kalkınma dengesi"ne vurgu yapan Xi, Körfez ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua News Agency'ne göre Çin Devlet Başkanı Xi, Orta Doğu'da barış ve istikrarı güçlendirmeye yönelik dört maddelik bir öneri paylaştı. Öneride, "barış içinde bir arada yaşama, ulusal egemenlik ve uluslararası hukuk düzeni" ilkelerinin yanı sıra güvenlik ile kalkınma arasındaki koordinasyon ihtiyacına vurgu yapıldı.

Xi, söz konusu öneriyi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhamed bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı görüşmede sundu.

Çin devlet televizyonuna da konuşan Xi, "Orta Doğu'daki Körfez ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne içtenlikle saygı gösterilmelidir" dedi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

