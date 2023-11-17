Xi Jinping, Çin ve Brunei'in denizcilik kalkınmasında ortaklaşa ilerleme çağrısı yaptı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah ile görüşmesinde, Çin ve Brunei'in denizcilik kalkınmasında ortaklaşa ilerleme kaydetmesi ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı birlikte koruması gerektiğini belirtti.
SAN FRANCISCO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Brunei'in denizcilik kalkınmasında ortaklaşa ilerleme kaydetmek ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı birlikte korumak üzere ortak çaba göstermesi gerektiğini söyledi.
Xi, söz konusu açıklamayı Perşembe günü ABD'nin San Francisco kentinde Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah ile görüşmesi sırasında yaptı.
Kaynak: Xinhua / Dünya