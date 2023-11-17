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Xi Jinping, Çin ve Brunei'in denizcilik kalkınmasında ortaklaşa ilerleme çağrısı yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah ile görüşmesinde, Çin ve Brunei'in denizcilik kalkınmasında ortaklaşa ilerleme kaydetmesi ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı birlikte koruması gerektiğini belirtti.