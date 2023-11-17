Xi Jinping: Çin, Pasifik ada ülkeleriyle samimi ilişkiler geliştiriyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Pasifik ada ülkeleriyle ilişkilerini bencilce hareket etmeksizin ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almaksızın samimi şekilde geliştirdiğini belirtti. Xi, gelişmekte olan Çin ve Pasifik ada ülkelerinin Güney-Güney işbirliği çerçevesinde karşılıklı yardımı güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

SAN FRANCİSCO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Pasifik ada ülkeleriyle ilişkilerini bencilce hareket etmeksizin ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almaksızın samimi şekilde geliştirdiğini belirtti.

Xi, söz konusu açıklamayı Perşembe günü ABD'nin San Francisco kentinde Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka ile görüşmesi sırasında yaptı. Cumhurbaşkanı, Çin'in Pasifik ada ülkelerine yönelik politikasının bu ülkelerin egemenlik ve bağımsızlıklarına tamamen saygılı olduğunu, siyasi şart koşmadığını ve boş vaatlerde bulunmadığını vurguladı. Xi, gelişmekte olan Çin ve Pasifik ada ülkelerinin Güney-Güney işbirliği çerçevesinde karşılıklı yardımı güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.