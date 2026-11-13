Wismar'da bir apartmanda gece çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

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Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Almanya'nın Wismar kentinde bir apartmanda çıkan yangında, 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Yangın nedeniyle tahliye edilen çok sayıda bina sakini için geçici barınma imkanı sağlandı.

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletine bağlı Wismar kentinde bir apartmanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina sakinlerinin tahliyesi gerçekleştirildi.

Ekipler, söndürme çalışmaları sırasında binada yaşadıkları öğrenilen 26 yaşındaki 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yangında yaralanan 14 kişiden durumu ağır olan 3 kişi hastanelere sevk edildi, diğer yaralıların tedavisi ise olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.

Yangın nedeniyle tahliye edilen bina sakinleri için geçici barınma imkanı sağlandı. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: ANKA