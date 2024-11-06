Wisconsin'de 30 Bin Oy Yeniden Sayılacak

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde yaklaşık 30 bin posta yoluyla kullanılan oyun, oy sayım makinelerinde kapakların düzgün kapanmadığının fark edilmesi üzerine yeniden sayılmasına karar verildi.

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde yaklaşık 30 bin posta yoluyla kullanılan oyun, oy sayım makinelerinde kapakların düzgün kapanmadığının fark edilmesi üzerine yeniden taranmasına karar verildi. Milwaukee kent sözcüsü Jeff Fleming, bu durumun insan hatasından kaynaklandığını ve makinelerde herhangi bir sabotaj belirtisi bulunmadığını belirtti. Bu işlem sayım sürecini birkaç saat uzatacak olsa da, oyların doğruluğundan emin olunması amacıyla yeniden sayılacağı ifade edildi.