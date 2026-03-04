Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu

Washington Post'un konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran tarafından düzenlendiğinden şüphelenilen insansız hava aracı (İHA) saldırısı Suudi Arabistan'daki bir CIA istasyonunu hedef aldı. Haberde, saldırının İran'ın Ortadoğu'daki ABD hedeflerine yönelik misilleme zincirinin sembolik bir parçası olabileceği değerlendirildi.

Gazetenin aktardığı bilgilere göre, çoklu İHA saldırısı Riyad'da bulunan ve CIA tarafından kullanılan bir tesise isabet etti. Olayın boyutuna ve meydana gelen hasara ilişkin ayrıntılar netleşmezken, ABD'li yetkililerin saldırıyı ciddiyetle değerlendirdiği belirtildi.

RESMİ TEYİT YOK

Haberde, saldırıya ilişkin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Suudi Arabistan makamlarından doğrudan bir doğrulama gelmediği vurgulandı. Washington Post, bilgilerin kamuoyuna açıklama yapma yetkisi bulunmayan kaynaklara dayandığını aktardı.

MİSİLLEME ZİNCİRİ İDDİASI

Gazete, saldırının ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son askeri hamlelerine karşılık olarak gerçekleştirildiğinin düşünüldüğünü yazdı.

Öte yandan Suudi Arabistan makamları, Riyad'daki ABD Büyükelçiliği kompleksine yönelik bir İHA saldırısını doğrulamıştı. Ancak Washington Post'un haberinde söz konusu CIA tesisinin ayrı bir hedef olduğu ifade edildi.

Gelişmelere ilişkin resmî açıklamaların önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.